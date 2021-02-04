Появилось видео с первой девушкой-машинистом 

России женщина впервые получила право управлять локомотивом, сообщили в «РЖД». 21-летняя Софья Дорофеева закончила с отличием Московский колледж железнодорожного и городского транспорта и с 1 января 2021 года сможет начать работать помощником машиниста электропоезда. Накопив достаточный опыт, она сможет управлять локомотивом самостоятельно.

«Учиться было довольно легко и очень интересно. Постоянно вопросы преподавателям задавала. Особенно меня интересовали узкоспециальные предметы, например конструкция и управление локомотивом, устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива, электротехника. А общие предметы вроде физкультуры меня интересовали меньше», — рассказала про свое обучение Софья.