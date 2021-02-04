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Более 615 тысяч россиян уволили в январе 2021 года 

Газета.Ru и ещё 1 49 минут назад
Более 615 тысяч россиян уволили в январе 2021 года
Фото: depositphotos.com
Более 615 тысяч россиян были уволены с 11 по 25 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления об утверждении правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов.
Отмечается, что к 25 января «к увольнению предполагается 105,7 тыс. человека».
Кроме того, по состоянию на 25 января количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, достигло свыше 2,5 млн человек.
Ранее почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе.
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