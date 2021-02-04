Страдающая некрозом экс-жена Аршавина показала лицо

Ранее девушка публично заявила , что у нее аутоимунный недуг, из-за которого на ее лице развился некроз. Пострадали челюсть, скулы, губы, носогубка. Хирурги ей уже попытались помочь, но болезнь до конца не ушла.

Журналистка долгое время прятала свою внешность, прикрывая в социальных сетях на фото лицо руками. Но в какой-то момент устала скрываться и показалась такой, какая есть. Снимки она обнародовала хоть и издалека, но даже на них было видно, что переживать ей есть о чем.

Ситуацию, по словам Алисы, осложняло то, что врачи долго не могли понять причину болезни. К счастью, Казьмина нашла доктора, который взялся разрешить ее проблему. В своем Instagram она уже без стеснения показала свою внешность до обращения к специалисту и после, лишь слегка затушевав их. Но и с ретушью изменения были очевидны.

«В больнице, после больницы, дома. Не надо устраивать хайп и провокацию милые мои ненавистницы», — подписала она кадры.

Напомним, незадолго до болезни блогер сделала пластику носа и увеличила губы, однако красивой ей походить пришлось недолго.