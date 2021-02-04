Врач объяснил устойчивость некоторых людей к коронавирусу

Если человек ранее встречался с каким-либо коронавирусом, риск заразиться SARS-CoV-2 ниже. Бывает и так, что непосредственно перед встречей с коронавирусом человек перенес другую вирусную инфекцию, и интерферонов в организме стало больше.

"Если их очень много, снижается восприимчивость к вирусным инфекциям", — рассказал РИА Новости Вознесенский.

Есть еще одна версия — местный иммунитет не позволяет вирусу проникнуть в клетки на уровне дыхательных путей. Однозначно сделать вывод, по какой причине люди невосприимчивы к SARS-CoV-2, пока нельзя.

"Это еще на этапе научной дискуссии", — добавил эксперт.

Кстати, мужчины болеют COVID-19 чаще из-за того, что в их организме больше рецепторов ACE2, которые являются "точкой входа" для коронавируса. А вот женщины репродуктивного возраста лучше защищены в этом плане.