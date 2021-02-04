Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом 

Российская Газета и ещё 2 19 минут назад
Врач объяснил устойчивость некоторых людей к коронавирусу
Фото: ТАСС
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом. Причины три, но основные — клеточная память и местный иммунитет.
Если человек ранее встречался с каким-либо коронавирусом, риск заразиться SARS-CoV-2 ниже. Бывает и так, что непосредственно перед встречей с коронавирусом человек перенес другую вирусную инфекцию, и интерферонов в организме стало больше.

"Если их очень много, снижается восприимчивость к вирусным инфекциям", — рассказал РИА Новости Вознесенский.

Есть еще одна версия — местный иммунитет не позволяет вирусу проникнуть в клетки на уровне дыхательных путей. Однозначно сделать вывод, по какой причине люди невосприимчивы к SARS-CoV-2, пока нельзя.

"Это еще на этапе научной дискуссии", — добавил эксперт.

Кстати, мужчины болеют COVID-19 чаще из-за того, что в их организме больше рецепторов ACE2, которые являются "точкой входа" для коронавируса. А вот женщины репродуктивного возраста лучше защищены в этом плане.

"Природа женщину бережет сильнее", — отметила эндокринолог Зухра Павлова.

Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Российская Газета: последние новости
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре Онищенко назвал условие быстрого угасания пандемии Онищенко назвал условие быстрого угасания пандемии
Комментарии
Общество , Наука и техника , Сергей Вознесенский , РУДН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение