Эксперты рассказали о возвращении России к нормальной жизни

Страны, которые первыми начнут массовую вакцинацию от коронавируса в этом году, могут рассчитывать на возвращение к нормальной жизни лишь к середине следующего года, а наиболее бедные страны — в лучшем случае в 2023 году. Об этом свидетельствуют расчеты Economist Intelligence Unit.

Россию отнесли к странам со средним уровнем доходов. При этом ей удастся выйти на массовую вакцинацию в те же сроки, что и развитым странам. Поэтому наша страна может рассчитывать на массовую иммунизацию к середине 2022 года, сообщает "Инвест-Форсайт".

"Обычно все масштабные кампании проходят несколько медленнее, чем планируют их организаторы. Но даже середина 2022 года выглядит довольно сурово, — подчеркивает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — Многие виды бизнесов в сфере услуг точно не доживут до конца массовой вакцинации. И это печально".

Впрочем, нельзя исключить наращивание мощностей — такие прецеденты бывали в прошлом, подчеркивает эксперт. Освоение пенициллина во время Второй мировой войны тому пример.