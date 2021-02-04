Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Эксперты сказали, когда Россия вернется к нормальной жизни 

Прайм 10 минут назад
Эксперты рассказали о возвращении России к нормальной жизни
Фото: РИА Новости
Страны, которые первыми начнут массовую вакцинацию от коронавируса в этом году, могут рассчитывать на возвращение к нормальной жизни лишь к середине следующего года, а наиболее бедные страны — в лучшем случае в 2023 году. Об этом свидетельствуют расчеты Economist Intelligence Unit.
Россию отнесли к странам со средним уровнем доходов. При этом ей удастся выйти на массовую вакцинацию в те же сроки, что и развитым странам. Поэтому наша страна может рассчитывать на массовую иммунизацию к середине 2022 года, сообщает "Инвест-Форсайт".

"Обычно все масштабные кампании проходят несколько медленнее, чем планируют их организаторы. Но даже середина 2022 года выглядит довольно сурово, — подчеркивает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — Многие виды бизнесов в сфере услуг точно не доживут до конца массовой вакцинации. И это печально".

Впрочем, нельзя исключить наращивание мощностей — такие прецеденты бывали в прошлом, подчеркивает эксперт. Освоение пенициллина во время Второй мировой войны тому пример.

"Но надежды на этот сценарий — увы, малы", — предупреждает экономист.

Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Прайм: последние новости
Местонахождение мобильного телефона перестанет считаться тайной Местонахождение мобильного телефона перестанет считаться тайной РФПИ допускает одобрение Евросоюзом вакцины "Спутник V" в марте РФПИ допускает одобрение Евросоюзом вакцины "Спутник V" в марте Росстат сообщил о снижении безработицы в России в декабре Росстат сообщил о снижении безработицы в России в декабре
Комментарии 1
Общество , Социология , Сергей Хестанов , РАНХиГС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение