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Минтруд решил изменить порядок выплаты пособия по безработице 

Lenta.ru 1 час назад
Минтруд изменит порядок выплаты пособия по безработице
Фото: РИА Новости
Министерство труда и социальной защиты решило изменить порядок выплаты россиянам пособия по безработице. Об этом пишет РИА Новости.
Минтруд подготовил проект, который должен учесть период отпуска по беременности и родам, а также призыва на военные сборы при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице.
Согласно действующему порядку, пособие начисляется с первого дня признания человека безработным. Однако в некоторых случаях, например, при увольнении в связи с ликвидацией, за безработным на некоторое время сохраняется средняя зарплата по последнему месту работы. Выплаты же начисляют по окончании этого периода.
Кроме того, пособие не выплачивается, например, во время отпуска по беременности и родам, призыва на военные сборы и других случаях. Указанные периоды также не должны засчитываться в период выплаты пособия по безработице.
В 2021 году размер максимального пособия составляет 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину выплачивается 75 процентов заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.
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Общество , Минтруд , РИА Новости
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