Минтруд изменит порядок выплаты пособия по безработице

Минтруд подготовил проект, который должен учесть период отпуска по беременности и родам, а также призыва на военные сборы при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице.

Согласно действующему порядку, пособие начисляется с первого дня признания человека безработным. Однако в некоторых случаях, например, при увольнении в связи с ликвидацией, за безработным на некоторое время сохраняется средняя зарплата по последнему месту работы. Выплаты же начисляют по окончании этого периода.

Кроме того, пособие не выплачивается, например, во время отпуска по беременности и родам, призыва на военные сборы и других случаях. Указанные периоды также не должны засчитываться в период выплаты пособия по безработице.