В Словакии заинтересовались «Спутником V»

"Посольство регистрирует нарастающее число обращений от граждан Словакии с вопросами о том, как можно получить прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", — отметил он. — В республике наблюдается повышенный интерес к этому препарату. Усиливаются призывы к властям со стороны граждан и организаций рассмотреть возможность применения "Спутник V" в Словакии".