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В ВОЗ призвали носить маски даже после снятия ограничений 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В ВОЗ призвали носить маски после снятия ограничений
Фото: РИА Новости
Ношение защитных масок и социальная дистанция будут важны и после снижения распространения коронавируса и отмены ограничительных мер. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
Она отметила необходимость сохранять осторожность и доиться снижения числа инфицированных «практически до нуля или до очень низкого уровня».

«Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны», — сказала представитель ВОЗ.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено уже более 3,9 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 75 684 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны более 3,3 млн человек.
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Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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