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В России блогерам предложили регистрироваться как «персональные СМИ» 

Газета.Ru 20 минут назад
Блогерам предложили регистрироваться как «персональные СМИ»
Фото: depositphotos.com
Член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин выступил с предложением регистрировать блогеров в статусе «персональные СМИ». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что большинство частных блогеров существуют на платформах, которые не подчиняются российской юрисдикции.
Свое решение депутат назвал добровольной альтернативой. По его словам, многие блогеры хотели бы зарегистрироваться как СМИ, чтобы иметь трудовой стаж и мочь взаимодействовать с госорганами в рамках закона.

«Что-то вроде лайт-версии статуса классических СМИ. Но делать вид, что блогеры, у которых подчас аудитория больше, чем у многих федеральных газет, — это совсем-совсем не журналисты, как минимум, странно», — добавил Горелкин.

Кроме того, он предложил опираться на уже имеющийся опыт в этом вопросе, чтобы избежать недочетов.
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Общество , Антон Горелкин , Госдума
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