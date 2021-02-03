Россияне назвали любимый мессенджер 

28 января ВЦИОМ опросил 1,6 тысячи россиян старше 18 лет о предпочитаемых способах общения. 85% респондентов сообщили, что на протяжении последних двух-трех месяцев общались с близкими и знакомыми по мобильному телефону, почти половина — в онлайне (мессенджеры, социальные сети и так далее), 47% — при личной встрече.

47% опрошенных общались с родителями по телефону, 40% — лично, треть не общается с ними. 79% граждан общались с близкими и друзьями по телефону, каждый второй — лично, 40% — в онлайне. 69% работающих россиян общались с коллегами по телефону, 66% — лично, 30% — в онлайне. 73% респондентов общались в мессенджере WhatsАpp, 38% — во «ВКонтакте», 26% — в Viber, 18% — в Telegram.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в десктопной и веб-версиях WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки. В октябре в WhatsApp появилась возможность отключить уведомления навсегда — она заменила параметр «Отключить уведомления на год».