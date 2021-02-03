Россия может возобновить авиасообщение с Индией в феврале

Индия готовится восстановить авиасообщение с Россией в середине февраля, сообщили источники, близкие к министерству гражданской авиации этой страны.

Индийская сторона может объявить о возобновлении авиасообщения с Россией 13 февраля, сообщили собеседники ТАСС

По их данным, Индия восстановит полеты по принципу «воздушного пузыря», то есть только для индийских и российских граждан.