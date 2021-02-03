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Москва

Названы сроки возобновления авиасообщения с Индией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 39 минут назад
Россия может возобновить авиасообщение с Индией в феврале
Фото: РИА Новости
Индия готовится восстановить авиасообщение с Россией в середине февраля, сообщили источники, близкие к министерству гражданской авиации этой страны.
Индийская сторона может объявить о возобновлении авиасообщения с Россией 13 февраля, сообщили собеседники ТАСС.
По их данным, Индия восстановит полеты по принципу «воздушного пузыря», то есть только для индийских и российских граждан.
В январе стало известно, что Россия с 8 февраля возобновит международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины дважды в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Греция , Индия , Москва , Сингапур
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