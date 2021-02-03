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Москва

В Красноярском крае смягчили ограничения по коронавирусу 

РИА Новости 52 минуты назад
Губернатор Красноярского края Александр Усс вновь разрешил детям до 14 лет посещать торговые центры, куда ранее для них был ограничен вход без сопровождения родителей из-за ситуации с распространение коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Согласно изменениям, детям до 14 лет будет разрешен доступ в торгово-развлекательные центры и рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения родителей", — говорится в сообщении.
По данным краевого Роспотребнадзора на 3 февраля 2021 года, в Красноярском крае зарегистрировано 57 346 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 299 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Усс , Красноярский Край
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