Губернатор Красноярского края Александр Усс вновь разрешил детям до 14 лет посещать торговые центры, куда ранее для них был ограничен вход без сопровождения родителей из-за ситуации с распространение коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.

"Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Согласно изменениям, детям до 14 лет будет разрешен доступ в торгово-развлекательные центры и рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения родителей", — говорится в сообщении.

По данным краевого Роспотребнадзора на 3 февраля 2021 года, в Красноярском крае зарегистрировано 57 346 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 299 случаев заболевания.