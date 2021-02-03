Писатель оценил вероятность попадания Ельцина в группу Дятлова

Бориса Ельцина стали активно продвигать по служебной лестнице. Сказался его напористый лидерский характер. Мне кажется, что в 1959-м, когда дятловцы отправились в поход, у Бориса Николаевича были уже другие ориентиры и интересы, — приводит «Московский комсомолец» слова исследователя.

Архипов добавил, что в те годы было непросто отпроситься с места работы или взять отпуск на продолжительное время. Его поддержал мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин, который считает вероятность попадания Ельцина в группу Дятлова абсолютной выдумкой. По его словам, первый российский президент был известен в университетской среде как хороший волейболист, но в серьёзные турпоходы он не ходил.

Как сообщал NEWS.ru, британских читателей удивила статья о выдвинутой учёными из Швейцарии версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Исследователи считают, что к гибели туристов привёл лавинообразный сход снежной плиты.