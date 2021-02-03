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Москва

Писатель рассказал о вероятности попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова 

News.ru 1 час назад
Писатель оценил вероятность попадания Ельцина в группу Дятлова
Фото: Reuters
Первый президент России Борис Ельцин в молодости вряд ли смог пойти в поход с группой Дятлова, хотя проживал в это время в Свердловске (Екатеринбурге). Об этом рассказал писатель Олег Архипов, долгое время занимающийся разгадкой гибели туристов.

Бориса Ельцина стали активно продвигать по служебной лестнице. Сказался его напористый лидерский характер. Мне кажется, что в 1959-м, когда дятловцы отправились в поход, у Бориса Николаевича были уже другие ориентиры и интересы, — приводит «Московский комсомолец» слова исследователя.

Архипов добавил, что в те годы было непросто отпроситься с места работы или взять отпуск на продолжительное время. Его поддержал мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин, который считает вероятность попадания Ельцина в группу Дятлова абсолютной выдумкой. По его словам, первый российский президент был известен в университетской среде как хороший волейболист, но в серьёзные турпоходы он не ходил.
Как сообщал NEWS.ru, британских читателей удивила статья о выдвинутой учёными из Швейцарии версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Исследователи считают, что к гибели туристов привёл лавинообразный сход снежной плиты.
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Общество , Олег Архипов , Борис Ельцин , Московский комсомолец
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