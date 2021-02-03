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Москва

Названа цена «Спутника V» для импортеров 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 33 минуты назад
«Спутник V» будет стоить 10 долларов для импортеров
Фото: РИА Новости
Для зарубежных стран цена российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет близка к 10 долларам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.

«Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения», — передает его слова ТАСС.

Дмитриев отметил, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом. Для граждан России вакцинация бесплатная.
Ранее глава РФПИ заявил, что Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.
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Комментарии
Общество , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Sky News , ИТАР-ТАСС
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