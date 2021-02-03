Ереван закупит дополнительные партии вакцины «Спутник V»

"Для нас очень важны тесное сотрудничество с российской стороной, регулярный обмен информацией и опытом. Сегодня наши специалисты ведут активные переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". В этом контексте хочу отметить, что минздрав подписал соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы COVAX Facility, тем не менее, мы готовы также приобрести дополнительные партии российской вакцины "Спутник V" в рамках этой инициативы", — процитировала слова Аванесян пресс-служба ведомства.