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Ереван готов закупить дополнительные партии вакцины «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 17 1 час назад
Ереван закупит дополнительные партии вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Армянская сторона готова закупить дополнительные партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила в среду министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным.
В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-служба минздрава сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах. Позднее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).

"Для нас очень важны тесное сотрудничество с российской стороной, регулярный обмен информацией и опытом. Сегодня наши специалисты ведут активные переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". В этом контексте хочу отметить, что минздрав подписал соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы COVAX Facility, тем не менее, мы готовы также приобрести дополнительные партии российской вакцины "Спутник V" в рамках этой инициативы", — процитировала слова Аванесян пресс-служба ведомства.

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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Алжир , Аргентина , Армения , Боливия , Венгрия , Венесуэла , Иран , Мексика , Никарагуа , Палестина , Парагвай , Сербия , Тунис
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