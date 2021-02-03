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Москва

Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
В Сети ищут молодоженов из Приморья, которые стали героями романтического видео. Запись размещена в Telegram-канале Hue. Молодая пара парила на сноубордах по склону в Грибановке. Невеста была в белом свадебном платье, а на женихе красовался пиджак.
Автор видео, запечатлевший необычный танец молодоженов, опубликовал его в социальной сети с просьбой помочь найти влюбленных.
Ранее сообщалось, что странный поступок невесты у алтаря вызвал критику у пользователей TikTok. Посмотрев видео, подписчики социальной сети сочли, что жених достоин лучшей невесты.
Общество , Видео
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