Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео 

В Сети ищут молодоженов из Приморья, которые стали героями романтического видео. Запись размещена в Telegram-канале Hue. Молодая пара парила на сноубордах по склону в Грибановке. Невеста была в белом свадебном платье, а на женихе красовался пиджак.

Автор видео, запечатлевший необычный танец молодоженов, опубликовал его в социальной сети с просьбой помочь найти влюбленных.