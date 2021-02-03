Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса нового типа стабилизируется в большинстве регионов России , заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев . Об этом сообщает ТАСС.

"В целом ситуацию [с коронавирусом] удается держать под контролем. В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется", — отметил Медведев.

За минувшие сутки в России выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусом.

За весь период пандемии COVID-19 подтвердили у более чем 3,9 млн россиян, из них более 74 тысяч — скончались.