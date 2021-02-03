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Москва

Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов РФ 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Фото: РИА Новости
Ситуация с распространением коронавируса нового типа стабилизируется в большинстве регионов России, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

"В целом ситуацию [с коронавирусом] удается держать под контролем. В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется", — отметил Медведев.

За минувшие сутки в России выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусом.
За весь период пандемии COVID-19 подтвердили у более чем 3,9 млн россиян, из них более 74 тысяч — скончались.
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Общество , Дмитрий Медведев
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