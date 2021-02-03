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Художник Андрей Смотрин пропал в Москве 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Художник Андрей Смотрин пропал в Москве
Фото: Instagram
В Москве пропал художник Андрей Смотрин. Он вышел из дома вечером 30 января и до настоящего времени не выходил на связь.
О пропаже гражданского мужа сообщила в полицию Мария Гайдай. Она рассказала, что ранее художник не пропадал таким образом.
На вид ему 25–30 лет, рост 185–190 сантиметров. Мужчина был одет в голубые джинсы и желто-коричневую куртку, сообщает Пятый канал.
Андрей Смотрин учился в Йошкар-олинском художественном училище и во ВГИК. Участвовал в выставках «В. Э. Брагинский и ученики», «Молодость России», «Кино без режиссера» и других
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