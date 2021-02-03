В России выявили 16 474 случая коронавируса за сутки

России за последние сутки зарегистрировали 16 тыс. 474 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве — 1 тыс. 545. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 16 тыс. 474 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 748 (10,6%) без клинических проявлений. В Москве — 1 тыс. 545, в Московской области — 773», — говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 млн 901 тыс. 204 случая (плюс 0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 24 тыс. 822 человека. За весь период выписаны по России 3 млн 365 тыс. 367 человек.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 526 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 74 тыс. 684 человека.