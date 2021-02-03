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Москва

Понасенков отсудил 3 миллиона по делу о заговоре против Соколова 

Артём Кульша 53 минуты назад
Понасенков отсудил 3 миллиона по делу о заговоре против Соколова
Фото: РИА Новости
Историк Евгений Понасенков выиграл суд у актера Александра Лепихова, обвинившего его в причастности к убийству, совершенному историком Олегом Соколовым. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», Соколов застрелил в Санкт-Петербурге свою возлюбленную Анастасию Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, был изобличен и арестован по обвинению в убийстве. В декабре 2020-го он был приговорен за это к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.
В ходе судебного процесса Соколов неоднократно заявлял о косвенной причастности Понасенкова к тому, что он совершил. Около года назад Лепихов в эфире одного из телеканалов назвал Понасенкова лжецом, провокатором, подлецом и извращенцем и обвинил в подготовке провокаций против Соколова.
В данной связи Понасенков обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском к актеру. Суд удовлетворил его, обязав Лепихова извиниться перед историком на личной странице в одной из социальных сетей и через одно из средств массовой информаци, а также компенсировать Понасенкову моральный ущерб в размере трех миллионов рублей.
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Общество , Шоу-бизнес , Анастасия Ещенко , Александр Лепихов , Евгений Понасенков , Олег Соколов
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