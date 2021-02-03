Понасенков отсудил 3 миллиона по делу о заговоре против Соколова 

Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», Соколов застрелил в Санкт-Петербурге свою возлюбленную Анастасию Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, был изобличен и арестован по обвинению в убийстве. В декабре 2020-го он был приговорен за это к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.

В ходе судебного процесса Соколов неоднократно заявлял о косвенной причастности Понасенкова к тому, что он совершил. Около года назад Лепихов в эфире одного из телеканалов назвал Понасенкова лжецом, провокатором, подлецом и извращенцем и обвинил в подготовке провокаций против Соколова.

В данной связи Понасенков обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском к актеру. Суд удовлетворил его, обязав Лепихова извиниться перед историком на личной странице в одной из социальных сетей и через одно из средств массовой информаци, а также компенсировать Понасенкову моральный ущерб в размере трех миллионов рублей.