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Москва

Когда это все закончится: россияне отдают 61% дохода на кредиты 

Елена Прошина 54 минуты назад
Россияне тратят на погашение потребительских кредитов в среднем 61 процент своих доходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавету Данилову.
По ее данным, на выплаты по ипотеке у россиян уходит 56 процентов доходов.
С осени 2019 года российские банки при оформлении кредита должны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН). Это позволяет чаще отказывать рискованным заемщикам.
Чем выше процент и чем большую часть зарплаты человек отдает на кредит, тем больше денег банк обязан перечислить в резервы. Это невыгодно банкирам: деньги, лежащие в резервах, дохода не приносят.
Данилова отметила, что с начала прошлого года долговая нагрузка российских ипотечников снизилась на четыре процентных пункта.
Представитель ЦБ рассказала, что банки при расчете показателя долговой нагрузки используют официально подтвержденный доход заемщика, в том числе полученный через его цифровой профиль.
Как писал «Рамблер», опрошенные «Праймом» эксперты предупреждали, что банки ужесточат условия по выдаче кредиток из-за роста «плохой» задолженности.
По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), к августу кредитки стали лидерами по реструктуризации среди всех банковских продуктов России: на них пришлось 62 процента от всех реструктуризаций.
Комментарии 157
Общество , Видео , Центральный банк России
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