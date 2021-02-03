Когда это все закончится: россияне отдают 61% дохода на кредиты 

Россияне тратят на погашение потребительских кредитов в среднем 61 процент своих доходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавету Данилову.

По ее данным, на выплаты по ипотеке у россиян уходит 56 процентов доходов.

С осени 2019 года российские банки при оформлении кредита должны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН). Это позволяет чаще отказывать рискованным заемщикам.

Чем выше процент и чем большую часть зарплаты человек отдает на кредит, тем больше денег банк обязан перечислить в резервы. Это невыгодно банкирам: деньги, лежащие в резервах, дохода не приносят.

Данилова отметила, что с начала прошлого года долговая нагрузка российских ипотечников снизилась на четыре процентных пункта.

Представитель ЦБ рассказала, что банки при расчете показателя долговой нагрузки используют официально подтвержденный доход заемщика, в том числе полученный через его цифровой профиль.

Как писал «Рамблер», опрошенные «Праймом» эксперты предупреждали , что банки ужесточат условия по выдаче кредиток из-за роста «плохой» задолженности.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), к августу кредитки стали лидерами по реструктуризации среди всех банковских продуктов России: на них пришлось 62 процента от всех реструктуризаций.