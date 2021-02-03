Привившимся от COVID-19 предложили дать оплачиваемый выходной

По задумке Петрова, выходной должен следовать за днем вакцинации. Он отметил, что свободный от работы день нужен на случай, если у привившегося человека поднимется температура, он будет чувствовать слабость и сонливость.

«Если тебя штормит и ты не в состоянии нормально выполнять свои обязанности, то какой смысл нахождения на работе? А если вакцинация проходит спокойно, то человек получит оплачиваемый выходной, который, например, можно потратить на уговоры своих друзей и родственников сделать прививку», — объяснил Петров.

«Если речь идет о вакцине «Спутник V», главный побочный эффект — температура, которая возникает примерно на следующий день. Она может и в день вакцинации возникнуть», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной центром Гамалеи, в августе прошлого года. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Одна из дочерей Путина сделала прививку.

В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию — сначала для отдельных групп жителей. С 18 января на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг.

Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.

В феврале начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКорона» — научного центра «Вектор».