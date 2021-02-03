Привившимся от COVID-19 предложили дать оплачиваемый выходной

Заместитель главы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил выделить россиянам, привившимся от коронавируса, оплачиваемый выходной. Об этом сообщает News.ru.
По задумке Петрова, выходной должен следовать за днем вакцинации. Он отметил, что свободный от работы день нужен на случай, если у привившегося человека поднимется температура, он будет чувствовать слабость и сонливость.
«Если тебя штормит и ты не в состоянии нормально выполнять свои обязанности, то какой смысл нахождения на работе? А если вакцинация проходит спокойно, то человек получит оплачиваемый выходной, который, например, можно потратить на уговоры своих друзей и родственников сделать прививку», — объяснил Петров.
Свое предложение он направил в Министерство труда и Минздрав. Профессор центра Гамалеи Анатолий Альтштейн поддержал идею Петрова.
«Если речь идет о вакцине «Спутник V», главный побочный эффект — температура, которая возникает примерно на следующий день. Она может и в день вакцинации возникнуть», — отметил он.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной центром Гамалеи, в августе прошлого года. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Одна из дочерей Путина сделала прививку.
В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию — сначала для отдельных групп жителей. С 18 января на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг.
Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
В феврале начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКорона» — научного центра «Вектор».