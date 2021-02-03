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В России допустили лечение с помощью чипирования 

Павел Тиунов 1 час назад
В России допустили лечение с помощью чипирования
Фото: ТАСС
Через 5-10 лет человека можно будет лечить с помощью чипа, вживленного в организм, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев. По его мнению, инновационный метод лечения сможет конкурировать с традиционным лекарственным.
Лебедев подчеркнул, что в ближайшем будущем разовьется конкуренция между фармакологией и нейрофизиологическими способами лечения. Люди смогут избавляться от болезней и их последствий не с помощью таблеток, а с помощью чипа, вживленного в конкретный орган.

«Будет прогресс, о котором мы сейчас можем и не догадываться», — заявил эксперт.

Одним из распространенных методов, по его словам, станет нейропротезирование. В этом случае чип будет отвечать за работоспособность конкретного отдела мозга, который по каким-то причинам перестал функционировать. Например, можно будет восстановить подвижность конечностей после травмы спинного мозга.

«Мы можем снять сигнал с головного мозга, огибаем травму спинного мозга и направляем сигнал к мышцам руки или к стимулятору, таким образом, парализованная рука движется», — пояснил ученый.

Ранее, как сообщал «Рамблер», некоторые российские звезды связали пандемию коронавируса с подготовкой к массовому чипированию. По распространенному мнению, чипы в организмах людей необходимы «теневому правительству» для того, чтобы получить тотальную власть над миром.
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Общество , Михаил Лебедев , РИА Новости
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