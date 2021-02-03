Уволенная «Краса Росгвардии» потребует миллион рублей в суде

«Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительной практике зачастую не оценивается в миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится. Но если чудо все же случится, то я намерена поддержать и развить традиции российской благотворительности и перечислить часть компенсации в пользу одной небезызвестной, надеюсь, и вам, организации с безупречной репутацией благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза"» — объяснила Храмцова.