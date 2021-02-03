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Москва

Уволенная из-за видео «Краса Росгвардии» потребует миллион рублей в суде 

Lenta.ru 12 минут назад
Уволенная «Краса Росгвардии» потребует миллион рублей в суде
Фото: Public domain
Победившая в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии» сотрудница свердловского управления ведомства Анна Храмцова, которую уволили со службы, потребует миллион рублей у бывшего начальства. Об этом сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».
Храмцова подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием вернуться на службу, также она хочет получить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за «несправедливое увольнение».
Екатеринбурженку раскритиковали в соцсетях, однако она ответила на своей странице в Instagram, почему требует именно такую сумму.

«Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительной практике зачастую не оценивается в миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится. Но если чудо все же случится, то я намерена поддержать и развить традиции российской благотворительности и перечислить часть компенсации в пользу одной небезызвестной, надеюсь, и вам, организации с безупречной репутацией благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза"» — объяснила Храмцова.

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В декабре 2020 года Анна Храмцова пожаловалась, что ее уволили со службы в Росгвардии из-за зависти коллег. По словам девушки, начальство нашло «плевый» повод для увольнения — на видео, которое Храмцова выложила в социальной сети, были служебные помещения ведомства.
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Комментарии 3
Общество , Росгвардия , Екатеринбург , Московская область , Свердловская Область , Свердловский
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