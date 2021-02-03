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Москва

Пятая часть жителей России одобрила использование мата в устной речи 

Говорит Москва и ещё 3 1 час назад
Пятая часть россиян одобрила использование мата в речи
Фото: ТАСС
Пятая часть жителей России одобрила использование мата в устной речи. 40% поддерживают цензуру в СМИ и литературе; ещё 41% опрошенных относятся к такому надзору нейтрально.
Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведённого сервисом «Работа.ru». Согласно его данным, каждый пятый считает, что матерная брань обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры.
С 1 февраля социальные сети в России обязали удалять матерные слова и выражения. Теперь администраторы должны блокировать посты с использованием ненормативной лексики. К запрету положительно отнеслись 71% респондентов, передаёт РИА Новости.
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Общество , РИА Новости
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