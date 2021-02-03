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Москва

Видео оглашения приговора Навальному в суде 

Вадим Дроздов 13 минут назад
2 февраля Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному на 3,5 года лишения свободы. Навального признали виновным в многочисленных нарушениях условий испытательного срока, установленного ему в рамках условного освобождения. В 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года условного заключения по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше». По подсчетам адвокатов, если этот приговор вступил в законную силу, в колонии политику предстоит провести около 2 лет и 8 месяцев. На заседании в зале суда во время оглашения приговора находилась жена Алексея Навального — Юлия.
Общество , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Мосгорсуд , ФСИН
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