Глава СЖР напомнил об ответственности за нападения на журналистов 

"Продолжаем мониторить ситуацию. Получили видео, где полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста. Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства. Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов", — сказал собеседник ТАСС.