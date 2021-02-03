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Москва

Глава СЖР напомнил об ответственности за нападения на журналистов 

ТАСС 46 минут назад
Глава СЖР напомнил об ответственности за нападения на журналистов
Фото: ТАСС
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал недопустимыми действия представителя правоохранительных органов, ударившего дубинкой представителя СМИ.

"Продолжаем мониторить ситуацию. Получили видео, где полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста. Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства. Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов", — сказал собеседник ТАСС.

Во вторник Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок. После оглашения решения суда на некоторых улицах в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, отказавшихся разойтись.
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Общество , Ив Роше , Владимир Соловьев , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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