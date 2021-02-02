В России усилят контроль за школьниками на ЕГЭ 

Выпускников школ, сдающих Единый государственный экзамен, в 2021 году будут контролировать еще жестче. Станет больше центров онлайн-наблюдения, в кабинетах установят блокираторы радиосигнала, а искусственный интеллект проанализирует почерк в тестах, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Центры онлайн-наблюдения работали в 38 регионах, а в этом году их развернут уже в 69 субъектах. Эффективно пресекать нарушения на экзаменах удается с помощью блокираторов радиосигнала, которые сейчас устанавливаются», — приводит слова собеседника портал «Шторм».
Еще одно новшество — использование искусственной нейронной сети. Программа будет анализировать почерк в тестах. Подозрительные работы пройдут повторную проверку, уже учителями. Если и после этого останутся вопросы, будут отсматриваться видеозаписи с экзамена.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что ЕГЭ в этом году пройдет только для тех, кто планирует поступать в вузы. Об этом пишет RT. Некоторые эксперты считают, что единый государственный экзамен нужно отменить. Сама система ЕГЭ показывает свою несостоятельность, считает руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.