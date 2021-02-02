Российские медикиобъяснили бессимптомные случаи COVID-19

Уральские врачи подробно рассказали о случаях бессимптомного заболевания смертоносной коронавирусной инфекцией.

Механизм естественной иммунизации составляет основу бессимптомных форм коронавируса, также это касается и других инфекционных болезней. Информацией о подобных случаях поделились специалисты из РФ, пишет "Российская газета".

Член-корреспондент РАН Ольга Ковтун заявила, что легче всего COVID-19 переносят люди с хорошей клеточной защитой организма. Речь идет о клетках, располагающихся в носоглотке.

Ковтун отметила, что человек ранее столкнувшийся с малой дозой вируса во второй раз будет иметь возможность перенести китайскую инфекцию бессимптомно.