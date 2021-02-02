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Медики из РФ объяснили бессимптомные случаи COVID-19 

Vse42.ru 54 минуты назад
Российские медикиобъяснили бессимптомные случаи COVID-19
Фото: Vse42.ru
Уральские врачи подробно рассказали о случаях бессимптомного заболевания смертоносной коронавирусной инфекцией.
Механизм естественной иммунизации составляет основу бессимптомных форм коронавируса, также это касается и других инфекционных болезней. Информацией о подобных случаях поделились специалисты из РФ, пишет "Российская газета".
Член-корреспондент РАН Ольга Ковтун заявила, что легче всего COVID-19 переносят люди с хорошей клеточной защитой организма. Речь идет о клетках, располагающихся в носоглотке.
Ковтун отметила, что человек ранее столкнувшийся с малой дозой вируса во второй раз будет иметь возможность перенести китайскую инфекцию бессимптомно.
Отследить актуальную информацию о распространении коронавируса в стране и мире вы сможете в специальном разделе, который есть на нашем сайте.
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Общество , Ольга Ковтун , РАН , "Российская газета"
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