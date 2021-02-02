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Ростелеком установит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах России 

Ferra.ru 4 часа назад
Ростелеком установит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах России
Фото: РИА Новости
Ростелеком начал искать подрядчиков, которые поставят оборудование для видеонаблюдения и Wi-Fi в школы России. Это коснётся 16 регионов страны.
Forbes пишет, что общая стартовая цена конкурсов для подрядчиков составляет около 2,5 млрд рублей.
Регионы для проекта отобрало Минпросвещения. После того, как пройдёт успешный запуск там, развёртывание инфраструктуры состоится по всей стране. Например, в школах Подмосковья оборудование установят в более 1300 учебных заведений.
В Минпросвещения считают, что благодаря проекту школьники смогут взаимодействовать с учителями дистанционно и получать доступ к образовательному контенту. Также в проекте постановления правительства об эксперименте указано, что он позволит обеспечить быстрый доступ в интернет.
Сообщается, что Ростелеком также будет ограничивать доступ школьников к нежелательному контенту. Это задача оператора в рамках работ по обеспечению образовательных учреждений доступом к единой системе передачи данных.
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Общество , Ростелеком , Forbes , Московская область
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