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Ученые: ЛГБТ-студенты чаще сталкиваются с выгоранием 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
ЛГБТ-студенты чаще сталкиваются с выгоранием
Фото: depositphotos.com
Представители ЛГБТ чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием во время обучения на медиков, выяснили специалисты Медицинской школы Брауновского университета в США. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Авторы работы собрали данные более чем о 26 тыс. американских студентов-медиков, обратив внимание на их сексуальную ориентацию. Гетеросексуалы сообщали о выгорании в 11,1% случаев, а геи, лесбиянки и бисексуалы — в 17%.
Причинами выгорания становятся большая учебная нагрузка, финансовые проблемы, неоправдавшиеся ожидания. В случае с сексуальными меньшинствами, очевидно, играют роль и специфические факторы, связанные с ориентацией. Так, 27% ЛГБТ-студентов сообщили, что подвергались публичному унижению, 23,3% — об издевательствах на основании их ориентации. Среди гетеросексуальных студентов с такими проблемами столкнулись 20,7% и 1% соответственно.
Многим, впрочем, удавалось приспособиться и вытерпеть издевательства и насмешки. Однако чем чаще они происходили, тем выше была вероятность выгорания.
Новые данные дополняют уже известную информацию — студенты-медики из числа ЛГБТ часто скрывают свою ориентацию из страха дискриминации и, по сравнению с гетеросексуалами, чаще страдают от депрессии и тревоги, а также оценивают свое здоровье как более плохое.
Гомофобия и дискриминация, в дополнение к общей напряженности медицинской подготовки, может привести не только к выгоранию, но и к более пагубным последствиям для психического здоровья, опасаются авторы работы. Они подчеркивают важность создания здоровой, доброжелательной среды обучения и поиска способов поддержки ЛГБТ-студентов.
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Общество , Республика Крым , США
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