В Коми начали сокращать ковидные койки 

В Коми из-за сокращения количества больных COVID-19 приступили к сокращению коечного фонда, развернутого для их лечения. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
По его словам, под оказание помощи пациентами с хроническими заболеваниями переданы уже 700 ковидных коек.
«Мы делаем это целенаправленно и все равно держим не снижаемый запас свободных коек (для лечения ковид-пациентов — ред.) — не менее 30%. Мы всегда должны быть готовы к подъему заболеваемости», — завил глава республики.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 143 больных COVID-19.