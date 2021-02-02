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В Коми начали сокращать ковидные койки 

ИА Regnum 1 час назад
В Коми начали сокращать ковидные койки
Фото: РИА Новости
В Коми из-за сокращения количества больных COVID-19 приступили к сокращению коечного фонда, развернутого для их лечения. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
По его словам, под оказание помощи пациентами с хроническими заболеваниями переданы уже 700 ковидных коек.

«Мы делаем это целенаправленно и все равно держим не снижаемый запас свободных коек (для лечения ковид-пациентов — ред.) — не менее 30%. Мы всегда должны быть готовы к подъему заболеваемости», — завил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 143 больных COVID-19.
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