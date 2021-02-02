У нас существует очень большая надежда, подтверждённая уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия данного вакцинного препарата будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере, два года и более, — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.