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Москва

Глава НИЦ Гамалеи оценил сроки защиты привившихся «Спутником V» 

News.ru 12 минут назад
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что согласно оптимистичным прогнозам, вакцина «Спутник V» способна эффективно защищать организм человека от коронавирусной инфекции в течение двух лет и даже дольше.

У нас существует очень большая надежда, подтверждённая уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия данного вакцинного препарата будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере, два года и более, — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Он подчеркнул, что препарат показывает одинаковую эффективность вне зависимости от групп населения.
The Lancet опубликовал итоги испытаний "Спутника V"
Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. оценена в 91,6%. Отмечается, что вакцина предоставляет полную защиту против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом. Уровень антител у добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник V», в 1,3–1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом.
В РФПИ добавили, что российская вакцина «Спутник V» имеет одинаковую эффективность против новых штаммов вируса.
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Комментарии 4
Общество , Видео , Александр Гинцбург , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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