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Москва

В Шереметьево развернули пункт вакцинации от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
В Шереметьево развернули пункт вакцинации от коронавируса
Фото: РИА Новости
В московском аэропорту Шереметьево развернули вакцинацию персонала и пассажиров от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте аэропорта.

"В международном аэропорту "Шереметьево" в рамках проведения профилактических мероприятий по ограничению распространения COVID-19 и для поддержания безопасной здоровой среды для пассажиров, клиентов и персонала организована бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции", — говорится в публикации.

Сделать прививку могут пассажиры и гости Шереметьево с российским гражданством, а также сотрудники взаимодействующих организаций и компаний, осуществляющих деятельность в аэропорту. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Отмечается, что к процедуре допускают при отсутствии признаков ОРВИ и повышенной температуры. Вакцинация проводится в медпункте Терминала Е (1 этаж). Ранее сообщалось, что в Москве открываются выездные пункты вакцинации.
С 17 января прививку от коронавируса можно сделать в ГУМе и других ТЦ, во флагманском офисе "Мои документы" и даже в "Геликон-опере".
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Общество , Аэропорт Шереметьево , Москва
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