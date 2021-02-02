В Госдуме выступили за увеличение квот на иностранных студентов 

«Мы в Государственной думе работаем с Россотрудничеством вместе для того, чтобы увеличить количество квот на иностранных студентов, чтобы больше молодых людей и девушек могли приезжать учиться в Россию. Мы считаем, что нормальное такое, человеческое общение в жизни, во время учебы, возможность своими глазами увидеть, какая удивительная страна и люди — это и есть залог самого надежного выстраивания международных отношений», — сказал Толстой.