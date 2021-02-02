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Москва

В Госдуме выступили за увеличение квот на иностранных студентов 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Госдуме выступили за увеличение квот на иностранных студентов
Фото: РИА Новости
В Госдуме выступили за увеличение квот на иностранных студентов, желающих обучаться в России. Об этом в ходе круглого стола со студентами Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени Скрябина сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Мы в Государственной думе работаем с Россотрудничеством вместе для того, чтобы увеличить количество квот на иностранных студентов, чтобы больше молодых людей и девушек могли приезжать учиться в Россию. Мы считаем, что нормальное такое, человеческое общение в жизни, во время учебы, возможность своими глазами увидеть, какая удивительная страна и люди — это и есть залог самого надежного выстраивания международных отношений», — сказал Толстой.

Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы больше людей могло приехать учиться в страну.

«Мы заинтересованы в том, чтобы больше было людей, которые приедут учиться в Россию. Постараемся найти средства для того, чтобы приглашать больше иностранных студентов», — заключил он.

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Комментарии
Общество , Петр Толстой , Единая Россия , Госдума
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