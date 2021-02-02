Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Ленинградской области закончилась вакцина от коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Ленинградской области закончилась вакцина от коронавируса
Фото: РИА Новости
Вакцина от коронавируса закончилась в Ленинградской области, новые поставки ожидаются на следующей неделе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы закончили первый этап вакцинации. Все 10 тысяч доз вакцины, которые мы получили по первому этапу, мы использовали. У нас открыто 29 отделений для вакцинации…У нас подготовлено 20 автомобилей, где мы можем поводить вакцинацию. У нас сегодня только одна проблема — у нас нет вакцин. К сожалению, нам сорвали график получения вакцин на прошлой неделе и на этой неделе. Мы рассчитываем, что со следующей недели мы начнем получать вакцину", — сказал он в эфире телеканале "Россия-24".

Дрозденко отметил, что регион готов к вакцинации на 100 процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Последние новости
Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19 Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19 Председатель суда, где рассматривают дело Навального, подал в отставку Председатель суда, где рассматривают дело Навального, подал в отставку
Общество , Александр Дрозденко , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Избиение сотрудника московского метро на станции попало на видео
00:57
Избиение сотрудника московского метро на станции попало на видео
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
02:11
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение