В Госдуме предложили ввести институт государственных репетиторов

Госдуме предложили ввести в России институт государственных репетиторов, которые будут готовить школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на письмо депутата Ивана Сухарева.

В своем письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой депутат рассказал, что родители школьников тратят как минимум 60 тысяч рублей на подготовку к ОГЭ, а репетитор для ЕГЭ обходится в сто тысяч рублей и дороже.

По задумке депутата, помочь родителям и детям может единая электронная платформа для подготовки к экзаменам. С помощью этой платформы заниматься со школьниками будут лучшие преподаватели школ и вузов. Занятия будут проходить «на основе выдачи бесплатного ученического сертификата за счет государства» (номинальная стоимость не менее 60 тысяч для ОГЭ, сто тысяч — для ЕГЭ).

Сухарев считает, что сертификат должен давать право на занятия по четырем предметам (два обязательных и два профильных) с обязательным включением психологической поддержки.

Как писал «Рамблер», ранее депутаты Госдумы сообщили о разработке законопроекта, который отменяет обязательный ОГЭ для девятиклассников, не планирующих поступать в техникум или колледж.