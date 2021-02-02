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Москва

Российским школьникам предложили дать бесплатных репетиторов 

Мария Иванова 1 час назад
В Госдуме предложили ввести институт государственных репетиторов
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили ввести в России институт государственных репетиторов, которые будут готовить школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на письмо депутата Ивана Сухарева.
В своем письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой депутат рассказал, что родители школьников тратят как минимум 60 тысяч рублей на подготовку к ОГЭ, а репетитор для ЕГЭ обходится в сто тысяч рублей и дороже.
По задумке депутата, помочь родителям и детям может единая электронная платформа для подготовки к экзаменам. С помощью этой платформы заниматься со школьниками будут лучшие преподаватели школ и вузов. Занятия будут проходить «на основе выдачи бесплатного ученического сертификата за счет государства» (номинальная стоимость не менее 60 тысяч для ОГЭ, сто тысяч — для ЕГЭ).
Сухарев считает, что сертификат должен давать право на занятия по четырем предметам (два обязательных и два профильных) с обязательным включением психологической поддержки.
Как писал «Рамблер», ранее депутаты Госдумы сообщили о разработке законопроекта, который отменяет обязательный ОГЭ для девятиклассников, не планирующих поступать в техникум или колледж.
Позже в Рособрнадзоре заявили, что вопрос об отмене экзамена власти не рассматривают. В ведомстве подчеркнули, что из-за отсутствия ОГЭ показатели успеваемости могут упасть. При этом в Рособрнадзоре допустили, что процедуру аттестации для девятиклассников могут усовершенствовать.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Рособрнадзор , Госдума
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