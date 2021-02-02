Россияне пожаловались на трудности с мотивацией на удалёнке 

Почти половина россиян заявила о падении мотивации к продуктивному труду на удалённой работе. При этом нагрузка с переводом на удалёнку не уменьшилась, а в большинстве случаев даже выросла, признались сотрудники российских компаний.

Об этом стало известно из результатов опроса, проведённого компанией «Мегаплан» среди 1655 сотрудников и представителей малого и среднего бизнеса.

Оказалось, что события 2020 года и массовый перевод на удалённую работу негативно сказалась на мотивации 49,4% работников. Ещё 30% опрошенных не заметили изменений падения мотивации, а 22% восприняли свалившиеся трудности и ограничения как повод работать ещё усерднее. 49,2% респондентов заявили, что само по себе отсутствие необходимости ходить в офис не сказалось на их трудоспособности, а 35,3% сочли влияние дистанционной работы на их производительность незначительной.

Вместе с тем 15,6% опрошенных признали, что удалёнка сильно повлияла на их эффективность. При этом падения объёма работы не произошло: у 43,2% он остался на прежнем уровне, у 24,7% он увеличился, а 32,1% назвали рост нагрузки незначительным. Причину падения продуктивности россиян аналитики «Мегаплан» увидели в отсутствии должного контроля со стороны начальства. Как пояснил гендиректор компании Сергей Козлов , без специальных технологий, заменяющих наблюдение строгого начальника в офисе, у сотрудников постепенно начинает исчезать ощущение ответственности за выполняемую работу.

«Это на многих влияет отрицательно: они начинают больше стрессовать при появлении новых задач и спустя рукава относиться к дедлайнам и своим обязанностям», — предположили в «Мегаплане».

Дополнительным фактором снижения мотивации стало падение реальных располагаемых доходов россиян. По итогам 2020 года они сократились на 3,5% в годовом выражении. Даже те работники, которые сохранили допандемийный уровень зарплат, столкнулись с инфляцией, которая разогналась к концу года и особенно сильно ударила по продовольственной корзине. В конце января кривая заражаемости коронавирусом пошла вниз на фоне начала массовой вакцинации.