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Прилепин предложил поставить памятник Мотороле в России 

Павел Тиунов 37 минут назад
Прилепин предложил поставить памятник Мотороле в России
Фото: ТАСС
В России следует поставить памятник участнику боевых действий в Донбассе Арсену Павлову (позывной «Моторола»), заявил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин. Противников инициативы он предложил «на месяц отправить в каменоломню».
Прилепин посвятил Мотороле обширный пост в день его рождения. В 2021 году ему могло исполниться 38 лет. Писатель отметил, что Павлов был невысокого роста, «почти маленький», а теперь «кажется просто огромным, до самого неба». По словам Прилепина, он очень любил своего друга, и тот отвечал ему взаимностью.
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«Это был последний в моей жизни человек, с которым мы иной раз по часу, по два часа говорили по телефону», — написал Прилепин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Он заявил, что Павлову следует поставить памятник в России. При этом он напомнил, что в родном городе Моторолы (город Ухта) местные депутаты ранее выступили против того, чтобы назвать в его честь улицу.

«Я хочу, чтоб этих депутатов отправили на месяц на каменоломню», — подчеркнул писатель.

«Моторола», как сообщал «Рамблер», погиб в 2016 году в результате срабатывания взрывчатки в лифте жилого дома в Донецке. Арсен Павлов за активное участие в боях около Славянска и Дебальцево был отмечен наградами «За воинскую доблесть» и «Герой ДНР».
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Общество , Захар Прилепин , Арсен Павлов
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