Пока вы в маске: Россия вышла на плато по коронавирусу 

Сергей Вознесенский. Страна подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться снижение заболеваемости коронавирусом. Сейчас можно говорить о том, что Россия находится на плато, и заболеваемость идет по нисходящей, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН

В первые дни после укола могут проявляться симптомы, похожие на грипп. Однако опасаться не нужно, такие эффекты сохраняются лишь в течение суток после прививки. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Жители в период пандемии коронавирусной инфекции стали активнее совершать покупки в интернет-магазинах: количество дистанционных покупок выросло на 127 процентов. Больше всего покупатели онлайн-магазинов тратили на одежду и аксессуары, покупки в интернет-супермаркетах и финансовые сервисы.

За минувшие сутки выявлено 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Из них 9,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки скончались 539 человек, выздоровели — 22 372 человека.

По ее словам, тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. Она также указала на то, что, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчиками вируса, нет смысла и вести дискуссии по данному вопросу.