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Москва

Пока вы в маске: Россия вышла на плато по коронавирусу 

Елена Прошина 18 минут назад

Россия вышла на плато по коронавирусу

Страна подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться снижение заболеваемости коронавирусом. Сейчас можно говорить о том, что Россия находится на плато, и заболеваемость идет по нисходящей, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
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Врач рассказала о побочных эффектах при вакцинации

В первые дни после укола могут проявляться симптомы, похожие на грипп. Однако опасаться не нужно, такие эффекты сохраняются лишь в течение суток после прививки. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.
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Пандемия изменила предпочтения покупателей интернет-магазинов

Жители в период пандемии коронавирусной инфекции стали активнее совершать покупки в интернет-магазинах: количество дистанционных покупок выросло на 127 процентов. Больше всего покупатели онлайн-магазинов тратили на одежду и аксессуары, покупки в интернет-супермаркетах и финансовые сервисы.
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Обновлена статистика по коронавирусу в России

За минувшие сутки выявлено 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Из них 9,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки скончались 539 человек, выздоровели — 22 372 человека.
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Меркель высказалась против привилегий привившимся от COVID-19

По ее словам, тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. Она также указала на то, что, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчиками вируса, нет смысла и вести дискуссии по данному вопросу.
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Комментарии 1
Общество , Видео , Сергей Вознесенский , Минздрав РФ , РУДН , ИТАР-ТАСС
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