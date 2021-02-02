Норкин назвал версию об убийстве Никиты Исаева «чудовищной ложью» 

Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят, завил ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин. Так он прокомментировал версию о том, что сотрудники ФСБ, которые якобы отравили учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального, имеют отношение к убийству политика Никиты Исаева.
В эфире программы депутат Борис Надеждин прокомментировал расследование издания Bellingcat, в котором предполагается, что группа сотрудников ФСБ может быть замешана в смерти Исаева. Официальная версия причин ухода их жизни политика — сердечный приступ. Надеждин отметил, что «всё не так просто».
«С Исаевым там особый случай», — подчеркнул депутат.
По его словам, в истории со смертью политика «много странного». Например, вместе с ним в командировки в Челябинск отправлялись «те же товарищи, про которых говорит Навальный». Кроме того, по словам Надеждина, Исаев был здоровым, спортивным «40-летним парнем», чтобы иметь серьезные проблемы с сердцем. При этом он так и не смог ответить на вопрос, зачем было убивать политика.
«Понятия не имею. Я знаю, что у него был ряд политических движений, которые сильно не нравились очень многим людям», — добавил он.
Норкин назвал выступление Надеждина «высшим пилотажем». В своем монологе депутат смешал правду, полуправду и вымысел, и выдал получившуюся смесь за конспирологическую теорию, отметил телеведущий. По его словам, это как раз тот случай, когда «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят».
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин процитировал в эфире ток-шоу высказывание киногероя Данилы Багрова из фильма «Брат». Он отреагировал крылатой фразой «Не брат ты мне, гнида … (чернокожая –прим. ред.)» на реплику историка Александра Сытина о том, что последний не признаёт идею всеобщего братства. Гость, отвечая на реплику телеведущего, заявил, что это сказал не он, но смысл идеи передан верно.