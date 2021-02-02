Норкин назвал версию об убийстве Никиты Исаева «чудовищной ложью» 

В эфире программы депутат Борис Надеждин прокомментировал расследование издания Bellingcat, в котором предполагается, что группа сотрудников ФСБ может быть замешана в смерти Исаева. Официальная версия причин ухода их жизни политика — сердечный приступ. Надеждин отметил, что «всё не так просто».

«С Исаевым там особый случай», — подчеркнул депутат.

По его словам, в истории со смертью политика «много странного». Например, вместе с ним в командировки в Челябинск отправлялись «те же товарищи, про которых говорит Навальный». Кроме того, по словам Надеждина, Исаев был здоровым, спортивным «40-летним парнем», чтобы иметь серьезные проблемы с сердцем. При этом он так и не смог ответить на вопрос, зачем было убивать политика.

«Понятия не имею. Я знаю, что у него был ряд политических движений, которые сильно не нравились очень многим людям», — добавил он.

Норкин назвал выступление Надеждина «высшим пилотажем». В своем монологе депутат смешал правду, полуправду и вымысел, и выдал получившуюся смесь за конспирологическую теорию, отметил телеведущий. По его словам, это как раз тот случай, когда «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят».