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В России выявили 16 643 новых случая коронавируса за сутки 

Lenta.ru 52 минуты назад
В России выявили 16 643 новых случая коронавируса за сутки
Фото: РИА Новости
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 643 в 85 регионах. Общее количество инфицированных за все время пандемии достигло 3 884 730, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 2 февраля.
Больше всего случаев в Москве (1701). Следом по росту заболеваемости идут Санкт-Петербург (1481) и Московская область (1053). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в республике Алтай (1) и Чукотском автономном округе (5).
Также за прошедшие сутки в России зарегистрировано 539 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 74 158 человек с диагнозом COVID-19.
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