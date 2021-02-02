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В школах появятся советники-воспитатели 

Артём Кульша 2 часа назад
В школах появятся советники-воспитатели
Фото: РИА Новости
В России появятся советники директоров школ по воспитанию. Об этом сообщает «Коммерсант».
27 января, как сообщал «Рамблер», министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что в 2021 году в 10 регионах в пилотном режиме проходит конкурс «Навигаторы детства» на должность советников директоров школ по воспитанию.
Он проходит в Севастополе, Ставропольском крае, Омской, Брянской, Тюменской, Вологодской, Сахалинской, Челябинской, Нижегородской и Калининградской областях. 1 марта там появятся ставки советников-воспитателей.
В пресс-службе Министерства просвещения рассказали, что в конкурсе смогут принять участие студенты педагогических вузов, начиная с четвертого курса, и действующие педагоги. Советники будут получать ежемесячную федеральную надбавку в размере 15 тысяч рублей без учета региональных коэффициентов. В марте-августе пройдет первая программа обучения советников.
Близкий к администрации президента России собеседник рассказал «Коммерсанту», что подготовкой советников занимается Российское движение школьников, курируемое внутриполитическим блоком АП. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева сообщила, что главной задачей советников будет общение со школьниками.

«Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх», — объяснила она.

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Комментарии 6
Общество , Ирина Плещева , Сергей Кравцов , Администрация Президента РФ
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