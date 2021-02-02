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Москва

Пока вы спали: в Хабаровском крае бензин начнут частично продавать по карточкам 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
Пока вы спали: в российском регионе бензин начнут продавать по карточкам
Фото: ТАСС
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В Хабаровском крае бензин начнут продавать по карточкам

В Хабаровском крае пока не удалось наладить работу НПЗ, бензин в регион доставляется из Росрезерва и частично будет продаваться по карточкам. Об этом, по данным РИА Новости, заявил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

«В Хабаровске из 52 АЗС «ННК» в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9-10 заправках, а на остальных — только по картам. При этом на заправках «Роснефти» бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантированно обеспечить общественный транспорт и оперативные службы», — пояснил он.

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В России предложили продовольственную поддержку для нуждающихся

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением оказывать адресную денежную помощь для покупки продуктов нуждающимся категориям граждан, в том числе беременным и кормящим женщинам и детям. Об этом сообщает газета «Известия».
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков отметил, что продовольственная помощь нуждающимся может стать альтернативой регулированию цен.
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Тихановская призвала к санкциям против «кошельков» Лукашенко

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская в ходе разговора с министром иностранных дел Великобритании Домиником Рабом предложила распространить действие «закона Магнитского» на бизнесменов, поддерживающих действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

«Тихановская предложила распространить действие «закона Магнитского» на «кошельки» Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим», — отмечается в сообщении.

Москвичи не хотят возвращаться в офис

Против отмены дистанционного режима и необходимости вернуться в офис выступили 52% москвичей, принявших участие опросе Superjob 27–31 января, пишет РБК.
За возвращение в офисы выступили всего 32% респондентов. При этом женщины чаще мужчин высказывали желание работать из дома (56% против 47%).
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Эксперт оценил сроки перехода на четырехдневку в России

Россия в ближайшие десять лет точно не перейдет на четырехдневную рабочую неделю, но возможно ее сокращение. Такое мнение РИА Новости высказал бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Может быть сокращение на час, на два, то есть мы приблизимся к тем параметрам, которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя», — уверен он.

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Общество , Светлана Тихановская , Александр Сафонов , Александр Лукашенко , Сергей Беляков , Минпромторг , Росрезерв , Финансовый университет , ННК , Роснефть , РИА Новости
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