Пока вы спали: в российском регионе бензин начнут продавать по карточкам

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
В Хабаровском крае пока не удалось наладить работу НПЗ, бензин в регион доставляется из Росрезерва и частично будет продаваться по карточкам. Об этом, по данным РИА Новости, заявил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
«В Хабаровске из 52 АЗС «ННК» в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9-10 заправках, а на остальных — только по картам. При этом на заправках «Роснефти» бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантированно обеспечить общественный транспорт и оперативные службы», — пояснил он.
Министерство промышленности и торговли выступило с предложением оказывать адресную денежную помощь для покупки продуктов нуждающимся категориям граждан, в том числе беременным и кормящим женщинам и детям. Об этом сообщает газета «Известия».
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков отметил, что продовольственная помощь нуждающимся может стать альтернативой регулированию цен.
Тихановская призвала к санкциям против «кошельков» Лукашенко
Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская в ходе разговора с министром иностранных дел Великобритании Домиником Рабом предложила распространить действие «закона Магнитского» на бизнесменов, поддерживающих действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в сообщении на ее сайте.
«Тихановская предложила распространить действие «закона Магнитского» на «кошельки» Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим», — отмечается в сообщении.
Против отмены дистанционного режима и необходимости вернуться в офис выступили 52% москвичей, принявших участие опросе Superjob 27–31 января, пишет РБК.
За возвращение в офисы выступили всего 32% респондентов. При этом женщины чаще мужчин высказывали желание работать из дома (56% против 47%).
Россия в ближайшие десять лет точно не перейдет на четырехдневную рабочую неделю, но возможно ее сокращение. Такое мнение РИА Новости высказал бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Может быть сокращение на час, на два, то есть мы приблизимся к тем параметрам, которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя», — уверен он.