Пока вы спали: в российском регионе бензин начнут продавать по карточкам

«В Хабаровске из 52 АЗС «ННК» в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9-10 заправках, а на остальных — только по картам. При этом на заправках «Роснефти» бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантированно обеспечить общественный транспорт и оперативные службы», — пояснил он.