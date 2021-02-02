Умер ученый Максим Загорулько

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Заслуженный деятель науки РФ , профессор, участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Загорулько скончался во вторник в Волгограде после продолжительной болезни, ему было 96 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области

Ранее сообщалось, что Загорулько прошел всю Великую Отечественную войну, сражался под Сталинградом. Имеет множество наград, в том числе орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После войны стал ученым, профессором, основал в Волгограде первый классический университет. И даже в почтенном возрасте участвовал в общественной жизни города и руководил центром по изучению Сталинградской битвы. В 2014 году за многолетнюю плодотворную работу по подготовке научных кадров отмечен орденом Александра Невского

"Максим Матвеевич скончался во вторник утром после продолжительной болезни у себя дома", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

По информации администрации, профессора Загорулько — автор энциклопедии "Сталинградская битва". Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой славы, его жизненному подвигу посвящены страницы книг "Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы" и "Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец".