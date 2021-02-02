Эксперт прокомментировал идею запрета вольерной охоты 

Блогер Андрей Латкин-Турков, специализирующийся на теме охоты, поддержал инициативу о запрете вольерной охоты: по его мнению, это развлечение, обесценивающее жизнь животных.

Как писал «Рамблер», ранее депутаты из «Справедливой России» пообещали выяснить в Конституционном суде (КС), соответствуют ли основному закону поправки о вольерной охоте, принятые в прошлом году.

Эти поправки разрешают создание огороженных участков земли с предназначенными для охоты животными. Закон дает право отстреливать животных в полувольных условиях при наличии специального документа, «подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства».

Сбор подписей под обращением в КС начнется 9 февраля. Всего необходимо собрать 90 депутатских подписей.

Во фракции заявили, что «отстрел животных под видом „вольерной охоты“ противоречит норме основного закона о формировании в обществе ответственного отношения к животным и подлежит запрету».

Комментируя эту инициативу, Латкин-Турков подчеркнул, что основной целью охоты должна быть добыча пропитания или шкур — так охотятся представители коренных народов России.

«Основной принцип охоты — добыча в ряде бедных регионов или среди малых народов севера и пропитания, и шкур для одежды и жилья. Для меня же это осознанный выбор в пользу качественного натурального мяса взамен магазинного. Не более. Здесь же мы видим практически шоу, цирк, для людей, которым интересен только сам процесс. При дальнейшем действии этого закона мы лишь будем видеть, как обесценивается жизнь животного. Будем видеть, как обесценивается понятие охоты. Будем видеть, как культура охоты, которая с огромным трудом поcле развала Союза встает на ноги, постепенно сойдет на нет», — заявил он.

Эксперт считает, что новый закон развязывает руки любителям пострелять, а настоящим охотникам он не нужен.

«Люди буквально создают тиры с живыми целями. При этом давайте будем честны. Многие люди из причастных к охоте в той или иной степени, голосовавшие за этот закон, прекрасно понимали, что этический вопрос ВАЖЕН, но они его сами себе не задали. Почему? Вопрос открытый и остается на совести этих людей.

Латкин-Турков подчеркнул, что уважающий себя охотник не станет добывать больше, чем ему нужно, и загонять животных десятками ради забавы.