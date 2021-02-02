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Москва

Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео 

Алевтина Жаркова 46 минут назад
В Малайзии невеста обнялась с бывшим возлюбленным на глазах у жениха, который был одним из приглашенных гостей. Ролик размещен в TikTok-аккаунте @mayangkumay.
На кадрах девушка просит у своего будущего мужа в последний раз обнять экс-бойфренда в тот момент, когда парень подошел поприветствовать брачующихся. В ответ жених благосклонно кивнул головой.
Не все пользователи соцсети оценили этот поступок, некоторым из них совершенно не понравились дружеские объятия невесты с ее бывшим партнером.

«Твой муж достоин лучшего. Тебе следует научиться отпускать людей!» — гласит один из комментариев под видео.

Общество , Видео
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