Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео 

Малайзии невеста обнялась с бывшим возлюбленным на глазах у жениха, который был одним из приглашенных гостей. Ролик размещен в TikTok-аккаунте @mayangkumay.

На кадрах девушка просит у своего будущего мужа в последний раз обнять экс-бойфренда в тот момент, когда парень подошел поприветствовать брачующихся. В ответ жених благосклонно кивнул головой.

Не все пользователи соцсети оценили этот поступок, некоторым из них совершенно не понравились дружеские объятия невесты с ее бывшим партнером.