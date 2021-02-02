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В России 27 школ закрыты на карантин по COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В России 27 школ закрылись на карантин по COVID-19
Фото: РИА Новости
Почти в 30 российских школах сохраняются карантинные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса, следует из инфографики министерства просвещения.

"Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", — следует из данных, опубликованных в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ".

Отмечается, что это всего 0,07% от общего числа школ в стране. Среди отдельных классов на карантин ушли 0,53%.
Восемь школ ушли на карантин 1 февраля, вышли четыре, добавляется в инфографике.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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