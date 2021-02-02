Кабмин предложил обязать мигрантов сдавать биометрические данные

Правительство предложило обязать трудовых мигрантов из стран с возможностью безвизового въезда на территорию Россию сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование. Соответствующий документ внесен в Госдуму.

В пояснительной записке отмечается, что, по состоянию на 1 марта 2020 года, на территории Российской Федерации находилось около 2,5 млн граждан государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний», — подчеркивается в документе.

Также авторы законопроекта отметили, что отсутствие биометрических данных затрудняет розыск преступников, террористов и лиц, пребывание которых в России нежелательно.

По их мнению, необходимо обязать мигрантов, в том числе и из стран ЕАЭС, приезжающих в Россию на 90 дней и более, проходить медицинское обследование и сдавать биометрию. При этом на прохождение всех необходимых процедур им будет дан месяц.

По замыслу правительства, эти процедуры нужно будет пройти мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и женщинам в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение будет сделано для недееспособных или ограниченных в дееспособности мигрантов.

«Надлежащее исполнение процедур государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования отвечает требованиям национальной безопасности», — подчеркивается в документе.

Как писал «Рамблер», ранее профессор ГУУ, почетный работник миграционной службы Владимир Волох рассказал, что трудовые мигранты начнут возвращаться в Россию в середине 2021 года, когда ситуация с коронавирусом станет лучше. По данным МВД, в декабре 2020 года в России находилось около шести миллионов мигрантов, хотя обычно этот показатель колеблется от девяти до 11 миллионов.