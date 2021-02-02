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Москва

Видеообращение Дзюбы после перенесенного COVID-19 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
15 января стало известно, что игроки санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Андрей Лунев заразились коронавирусом.
1 ффевраля Артем Дзюба выложил в социальных сетях видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни.
«Безумно счастлив вернуться в команду. Очень соскучился по ребятам, по футболу. Без футбола свою жизнь не представляю. По крайней мере сейчас — может быть, когда-то это и изменится… Нужно нагонять, наверстывать упущенное. Хотел бы всех поблагодарить за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за вашу теплоту, потому что очень много людей писали, волновались… Я это очень ценю. Берегите себя, потому что болезнь непростая. И хочу поблагодарить всех врачей. Они действительно золотые люди», — сказал Дзюба.
Общество , Видео , Андрей Лунев , Артем Дзюба
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